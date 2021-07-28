"Выздоровление" мировой экономики оказалось под угрозой

Страны мира оказались разделены на два блока из-за неравного доступа к вакцинам от коронавируса, указал Международный валютный фонд (МВФ), 27 июля представивший обзор мировой экономики (World Economic Outlook), сообщает Лента.Ру.

Часть государств будет продолжать сталкиваться со вспышками заболеваемости и высокой смертностью. Другой можно рассчитывать на дальнейшую нормализацию ситуации, что касается почти всех развитых экономик. Однако восстановление оказалось под угрозой и в тех странах, где сейчас мало новых случаев заражения, поскольку вирус продолжает циркулировать в остальных частях мира, подчеркнули в МВФ.

Фонд предполагает, что мировая экономика в 2021 году покажет шестипроцентный рост, а в 2022 году показатель составит 4,9 процента. Общий прогноз на этот год остался неизменным по сравнению с предыдущими оценками МВФ, однако по отдельным странам он был пересмотрен. Так, для развивающихся рынков в Азии оценки изменились в худшую сторону, а для развитых экономик — в лучшую, что отражает развитие ситуации с пандемией.

Улучшение прогноза на 2022 год сразу на 0,5 процента в основном связано с перспективами развитых стран, в особенности США, что отражает ожидаемые меры дополнительной фискальной поддержки во втором полугодии 2021 года и улучшение показателей в сфере здравоохранения в этой группе государств.

Предыдущий обзор с прогнозом по шестипроцентному росту мирового валового внутреннего продукта МВФ представил в апреле. В июне свои оценки опубликовал и Всемирный банк. Там ожидают, что в текущем году мировая экономика вырастет на 5,6 процента, что станет самым высоким за последние 80 лет темпом восстановления после рецессии.