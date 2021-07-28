Нова Пошта запустила доставку из турецких онлайн-магазинов

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции. В компании заявили, что заказать их можно через сайт NP Shopping, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас Турция является третьим в мире экспортером одежды, а местные производители активно развивают собственные бренды - сегодня их на рынке более 500. Мы ожидаем заказы с таких онлайн-площадок как Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione и других, ведь очень мало из топовых турецких брендов продается за рубежом онлайн. Конечно, каталог интернет-магазинов будет все время пополняться новыми именами, поэтому украинцы будут чувствовать себя как на шопинге в Турции" , - цитирует пресс-служба заместителя директора по разработке продуктов и маркетинга "Новой Пошты Глобал" Ольгу Володину.

В компании отмечают, что для турецких товаров стоимость доставки будет уменьшаться в соответствии с весом отправления. Чтобы рассчитать конечную стоимость доставки, можно воспользоваться калькулятором на сайте NP Shopping.

Сроки доставки заказов из Турции от восьми рабочих дней.