Директор "Хортицы" назвал вероятную причину пожара

Директор Национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко заявил, что скорее всего сегодняшняя пожар в лесах заповедника возник вследствие поджога, сообщает Громадське радіо.

«Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться », - сказал Остапенко в эфире Общественного радио.

Напомним, сосновый лес горел возле станции Сечь и балки Генералка на Хортице. Жертв и пострадавших не было.