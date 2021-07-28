В Конгрессе США заслушали первых свидетелей атаки на Капитолий
Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США во вторник, 27 июля, провел первое заседание по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января, сообщает Украинская правда.
В начале слушаний были показаны видео нападений сторонников Дональда Трампа на сотрудников полиции Капитолия.
Слово было предоставлено и представителям правоохранительных органов, работавших в тот день.
По сведениям полицейского Акуилино Гонелла, его и его коллег
"избивала, пинала, толкала, опрыскивала химикатами, ослепляла поражающим глаза лазером свирепая толпа".
Страж порядка сравнил события в Капитолии со "средневековой битвой".
Глава спецкомитета по расследованию беспорядков конгрессмен-демократ Бенни Томпсон в своей вступительной речи заявил, что некоторые лица прибыли в тот день в столицу США "с четкими планами подорвать нашу демократию".
"Есть доказательства, что это было скоординированное, спланированное нападение", - указал он.
Депутат Элизабет Чейни, одна из немногих критиков Трампа в Республиканской партии, в свою очередь, предостерегла других республиканцев от "приукрашивания действительности" или "сокрытия правды о нападении".
"Если Конгресс не будет действовать ответственно и не выяснит произошедшее, то случившееся"останется раковой опухолью на нашей конституционной республике", - подчеркнула она.