В Конгрессе США заслушали первых свидетелей атаки на Капитолий

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США во вторник, 27 июля, провел первое заседание по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января, сообщает Украинская правда.

В начале слушаний были показаны видео нападений сторонников Дональда Трампа на сотрудников полиции Капитолия.

Слово было предоставлено и представителям правоохранительных органов, работавших в тот день.

По сведениям полицейского Акуилино Гонелла, его и его коллег "избивала, пинала, толкала, опрыскивала химикатами, ослепляла поражающим глаза лазером свирепая толпа" .

Страж порядка сравнил события в Капитолии со "средневековой битвой".

Глава спецкомитета по расследованию беспорядков конгрессмен-демократ Бенни Томпсон в своей вступительной речи заявил, что некоторые лица прибыли в тот день в столицу США "с четкими планами подорвать нашу демократию".

"Есть доказательства, что это было скоординированное, спланированное нападение" , - указал он.

Депутат Элизабет Чейни, одна из немногих критиков Трампа в Республиканской партии, в свою очередь, предостерегла других республиканцев от "приукрашивания действительности" или "сокрытия правды о нападении".