Из одесской квартиры Жванецкого сделают музей

Из одесской квартиры Михаила Жванецкого на Старопортофранковской, 133 сделают музей, сообщает Думская.

Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения «Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Ж﻿﻿ванецкого» вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить устав КУ.

«Учреждение создано с целью изучения, сохранения, использования и популяризации достопримечательностей и информации, связанной с жизнью и творчеством выдающегося писателя и сатирика Михаила Жванецкого, а также для привлечения граждан к достоянию национальной литературы» , — говорится в проекте документа.

Руководить музеем будет директор, который назначается на пять лет по конкурсу. Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников будут переданы в пользование КУ.

Деятельность музея будет финансироваться за счет бюджета города. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тысячах гривен. Правда, не уточняется, на какой период эта сумма выделяется.