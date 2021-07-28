Из одесской квартиры Жванецкого сделают музей
Из одесской квартиры Михаила Жванецкого на Старопортофранковской, 133 сделают музей, сообщает Думская.
Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения «Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого» вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить устав КУ.
«Учреждение создано с целью изучения, сохранения, использования и популяризации достопримечательностей и информации, связанной с жизнью и творчеством выдающегося писателя и сатирика Михаила Жванецкого, а также для привлечения граждан к достоянию национальной литературы», — говорится в проекте документа.
Руководить музеем будет директор, который назначается на пять лет по конкурсу. Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников будут переданы в пользование КУ.
Деятельность музея будет финансироваться за счет бюджета города. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тысячах гривен. Правда, не уточняется, на какой период эта сумма выделяется.