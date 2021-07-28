Курс валют НБУ на 28 июля

Курс валют НБУ на 28 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 июля, снизился до отметки 26.91 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 3 коп до 31.78 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 27 июля 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.17 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.41 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.92 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.906000 --0.075
EUR Евро 31.781400 --0.027
RUB Рубль 0.365490
GBP Фунт стерлингов 37.172000 --0.038
CHF Швейцарский франк 29.413500 +0.044
PLN Польский злотый 6.922800 --0.005
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