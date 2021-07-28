Курс валют НБУ на 28 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 июля, снизился до отметки 26.91 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 3 коп до 31.78 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 27 июля 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.17 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.41 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.92 за 1 польский злотый.