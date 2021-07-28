Курс валют НБУ на 28 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 27 июля, снизился до отметки 26.91 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 3 коп до 31.78 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 27 июля 2021 года.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.17 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.41 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.92 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.906000
|EUR
|Евро
|31.781400
|RUB
|Рубль
|0.365490
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.172000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.413500
|PLN
|Польский злотый
|6.922800