Между Арменией и Азербайджаном завязались бои

Пресс-служба министерства обороны Армении сообщает о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на армянской территории в Гегаркуникской области, сообщает Интерфакс.

По состоянию на 06:00 локальные бои продолжались.

"28 июля в 03:40 подразделения ВС Азербайджана прибегли к провокации и нарушили режим прекращения огня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Происходят локальные бои" , - отметили в Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщает о ранении двух азербайджанских военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны ВС Армении в районе Кельбаджара.

По версии азербайджанской стороны, подразделения армянских вооруженных сил с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района Армении, примерно 00:50 28 июля подвергли интенсивному обстрелу позиции армии Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Там уточняют, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов.

По данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, принимают меры.