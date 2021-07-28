28 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты

День крещения Киевской Руси-Украины, День борьбы с гепатитом, день святого Владимира – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июля, сообщает Сегодня.

Какой сегодня праздник, 28 июля

День крещения Киевской Руси – Украины – государственный праздник Украины, учрежденный в 2008 году и посвященный годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

– государственный праздник Украины, учрежденный в 2008 году и посвященный годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Международный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) – учрежден в честь дня рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита B.

– учрежден в честь дня рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита B. День PR-специалиста – ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает 28 июля профессиональный праздник работников, связанных с общественностью

– ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает 28 июля профессиональный праздник работников, связанных с общественностью День независимости – празднует Перу.

Именинники 28 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Владимир, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

28 июля в православной церкви чтится память равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского.

В народе 28 июля почитались Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Это был больше женский праздник, потому что женщинам на Улиту полагалось хорошо отдохнуть.

Приметы на 28 июля

в день Владимира солнце красно светит;

солнечные лучи в этот день считались целебными;

нельзя выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июля