28 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты

28 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты

День крещения Киевской Руси-Украины, День борьбы с гепатитом, день святого Владимира – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июля, сообщает Сегодня.

Какой сегодня праздник, 28 июля

  • День крещения Киевской Руси – Украины – государственный праздник Украины, учрежденный в 2008 году и посвященный годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.
  • Международный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) – учрежден в честь дня рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита B.
  • День PR-специалиста – ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает 28 июля профессиональный праздник работников, связанных с общественностью
  • День независимости – празднует Перу.

Именинники 28 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Владимир, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

28 июля в православной церкви чтится память равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского.

В народе 28 июля почитались Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Это был больше женский праздник, потому что женщинам на Улиту полагалось хорошо отдохнуть.

Приметы на 28 июля

  • в день Владимира солнце красно светит;
  • солнечные лучи в этот день считались целебными;
  • нельзя выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июля

  • 1834 – в Киеве открылся университет им. святого Владимира.
  • 1851 – выполнена первая в мире фотография солнечного затмения.
  • 1858 – впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.
  • 1914 – началась Первая мировая война.
  • 1980 – состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.
  • 1991 – организован Союз офицеров Украины.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics