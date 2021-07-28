США перехватили рекордное число самолетов РФ со времен холодной войны

ВВС США в 2020 году перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны, заявил заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хиноут на мероприятии, посвященном безопасности в Арктике, сообщает РБК.

Генерал-лейтенант отметил рост активности в Арктике, которая не всегда «безобидна».

«Например, в прошлом году мы перехватили у Аляски больше российских военных самолетов, чем когда-либо со времен холодной войны» , — сказал он.

По его мнению, это значит, что речь уже идет не просто о соперничестве, а соперничестве в военной сфере.

Он также объяснил рост активности в регионе хорошим расположением базы на Аляске для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.