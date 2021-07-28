Всем укол: кого обязали к вакцинации

С начала пандемии коронавируса весь мир волновал один вопрос: когда вакцины будет достаточно всем желающим. Теперь ему на смену приходит другой: как вакцинировать тех, кто отказывается прививаться, сообщает РБК-Украина.

По мере того как во многих странах мира количество привитых от COVID-19 подбирается к порогу коллективного иммунитета (по разным оценкам, от 70 до 90% людей с антителами), снова активизировались разговоры о возможной обязательной вакцинации.

Как минимум, для некоторых групп населения, вроде медработников. Еще один аргумент – активное распространение штамма "Дельта", против которого основные вакцины уже доказали свою эффективность.

Мировая экономика в целом демонстрирует высокие темпы восстановления после предыдущих локдаунов и вводить новые ограничения, которые остановят этот процесс, едва ли кто-то хочет. Поскольку эффективное лекарство от "ковида" так и не было разработано, главным и единственным методом, как не допустить новой волны пандемии, остается массовая вакцинация.

И главной помехой на пути к коллективному иммунитету, и как следствие, победе над пандемией, становится уже не дефицит вакцин, а упрямство и предрассудки населения. Во многих странах предложение вакцин уже ощутимо превышает спрос на них.

Государство и частный бизнес пытаются заинтересовать граждан как угодно: в обмен на прививку просто раздают деньги (в Сербии), живых кур (в Индонезии), марихуану (в Вашингтоне, США), ваучеры на посещение стриптиз-клуба (в Лас-Вегасе, США). А в Калифорнии самые везучие из получивших вакцину выиграли по полтора миллиона долларов в специальной лотерее.

Но все эти меры дают весьма ограниченный эффект. И в демократических странах все чаще звучит идея обязательной вакцинации, от которой год назад их власти открещивались как могли – опасаясь, что это даст аргументы сторонникам конспирологических теорий о коронавирусе как "проекте по контролю за населением".

Крайняя необходимость

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля заявил, что невакцинированные граждане вскоре столкнутся с массой неприятных ограничений. Им будет запрещен вход в кинотеатры, кафе и торговые центры, нельзя будет купить билет на самолет или поезд дальнего следования без "паспорта вакцинации".

Возможность того, что "ковид-паспорта" будут применять не только для пересечения границы между странами, но и для ограничения социальной активности, обсуждалась с самого появления идеи таких документов.

Ее рассматривали как своего рода компромисс между "кнутом" и "пряником" в вопросе вакцинации. Непривитого человека не лишают работы или средств к пропитанию, но создают ему вполне понятные стимулы все-таки пойти и сделать укол – даже если в силу вакцины он не верит.

Французы услышали президента – за первые сутки после обращения Макрона на вакцинацию записалось 1,7 миллиона человек, в основном молодежь. Но появилось и много несогласных, как с введением ограничений по "ковид-паспортам" , так и с обязательной вакцинацией всех медработников до 15 сентября. Последним в ином случае угрожает отстранение с работы без сохранения зарплаты.

Magnifique visage de la France, zéro violence, 100 000 personnes au #Trocadéro ! Des commerçants, restaurateurs, infirmières, pompiers, étudiants, mères de famille qui disent stop à Macron ! Oui à la France et à la Liberté ! #manifs24juilletpic.twitter.com/pRpweYmWdG — Florian Philippot (@f_philippot) July 24, 2021

На акции протеста по всей стране вышли около 160 тысяч человек, во многих городах дело дошло до столкновений с полицией, с баррикадами и слезоточивым газом. Парламент страны в итоге смягчил ряд предлагаемых норм. При этом, согласно июльскому опросу компании Elabe, большинство французов поддерживают ограничения для невакцинированных сограждан.

Массовые протесты против обязательной вакцинации медработников и сотрудников домов престарелых в июле состоялись и в Греции. Но на позицию властей волнения не повлияли. Напротив, там думают сделать вакцинацию обязательной еще и для правоохранителей, учителей и других категорий бюджетников.

На данный момент обязательная вакцинация против коронавируса введена или будет скоро введена в полутора десятках стран: Австралии, Италии, Польше и т.д. Но, как правило, речь идет об отдельных группах населения – медработниках и сотрудниках домов престарелых – или же отдельных регионах страны, как в США или России.

Исключениями стали две среднеазиатские республики: Туркменистан и Таджикистан, где вакцинацию сделали обязательной для всех взрослых. Примечательно, что в Туркменистане по официальным данным до сих пор не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом, а весной прошлого года власти страны открыто практиковали "ковид-диссидентство".

Еще в феврале вакцинацию сделали обязательной в Индонезии. Всем, кто откажется от положенной дозы препарата (в стране пока прививают приоритетные категории населения), грозит лишение социальных выплат и даже штраф до 350 долларов.

Фактически обязательной станет вакцинация в Саудовской Аравии – с 1 августа без прививки там нельзя будет выйти на работу, в частном или государственном секторе, или зайти в любое общественное место.

Активные дискуссии на эту тему продолжаются в Великобритании. Британцы сейчас переживают очередной всплеск заболеваемости, вызванный штаммом "Дельта", который сопоставим с предыдущим январским пиком – около 38 тысяч новых случаев за неделю.

Количество смертей за неделю в Великобритании измеряется десятками – в январе за это время умирало более тысячи человек. Такая разница стала возможной благодаря высокому уровню вакцинации – 56% населения уже полностью привиты, 70% получили хотя бы один укол. Но интенсивность вакцинации уверенно падает с конца мая, тогда в неделю делали более 550 тысяч прививок, сейчас – около 250 тысяч.

Идея британских властей сделать прививки обязательными (под угрозой увольнения) для сотрудников домов престарелых вызвала большое сопротивление даже внутри правящей Консервативной партии. Главным аргументом было то, что в таком случае без работы могут остаться от 17 до 70 тысяч человек, или от 3 до 12% персонала.

По словам оппонентов такой меры, подобные шаги возможны только в случае " крайней необходимости". Инициатива спровоцировала новую волну дебатов о поиске баланса между общественным благом и правами отдельного человека.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью немецкой Handelsblatt на прошлой неделе назвал принудительную вакцинацию "крайней мерой", но не отбросил ее в принципе.

"Может наступить такой момент, когда ВОЗ порекомендует обязательную вакцинацию" , – заявил Клюге.

Тем временем, частный бизнес в США и Европе все активнее требует массовой вакцинации своих сотрудников, не дожидаясь рекомендаций со стороны ВОЗ или решений национальных властей. К примеру, с 12 июля американский финансовый конгломерат Morgan Stanley сделал вакцинацию обязательным условием для того, чтобы попасть в нью-йоркские офисы организации, причем правило распространяется и на сотрудников, и на клиентов.

Естественно, подобные меры приводят к многочисленным судебным искам и противостоянию со стороны профсоюзов. Как и к дискуссиям о том, не приведет ли такая политика к обратному эффекту – росту антивакцинаторских настроений.

Всеобщее просвещение

Украине до коллективного иммунитета от коронавируса еще очень далеко. На данный момент привито лишь 4% населения, а хотя бы один укол получили 7,5% украинцев. Тем не менее на прошлой неделе, 21 июля, был объявлен пятый этап вакцинации, во время которого прививку сможет получить любой желающий. Это явно доказывает, что столь уверенного преобладания спроса над предложением вакцин, как несколько месяцев назад, уже не наблюдается.

Об обязательной вакцинации хотя бы для отдельных категорий украинцев речь пока не идет, рассказывал глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть" , – сказал изданию Ляшко.

В Украине спрос на вакцины пока превышает предложение (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам министра, власть будет делать упор на то, чтобы мотивировать людей делать прививку, за счет разных "плюшечек" . С тем, что украинцев нужно не заставлять, а мотивировать, согласен и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Для спасения людей, для того чтобы страну не закрывать в локдаун, вакцинация нужна. Но вы знаете, как наше общество относится к этим вещам, сразу начнутся эти рассказы про 5G, чипизацию и так далее. Нужно учитывать менталитет" , – сказал он изданию.

Что касается украинских медработников, то, по словам Радуцкого, условная половина из них вакцинировалась, а другая половина – переболела "ковидом" . Следовательно, в плане защищенности с медиками ситуация выглядит неплохо.

"Украина – очень свободолюбивая, и я боюсь, чтобы это (обязательная вакцинация) не навредило кампании вакцинации в целом" , – резюмировал депутат.

Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий выступил за то, чтобы отдельные категории украинцев были вакцинированы в обязательном порядке – к примеру, военнослужащие. Что же касается врачей, то, по словам Лапия, ситуация не столь однозначна.

Украинцев хотят мотивировать добровольно привиться от "ковида" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Еще в марте НТГЭИ обсуждала этот вопрос и пришла к выводу, что обязательная вакцинация медработников в Украине пока нецелесообразна.

"Если мы сейчас введем обязательную вакцинацию, поверите ли вы, что у нас за неделю 95% медиков согласятся? Я – нет. Это будет поводом для страйков, главврачи скажут, что "наверху" вообще с ума сошли: что, они не должны реаниматолога или медсестру теперь пускать на работу из-за ее отказа вакцинироваться?.." – сказал Лапий.

По его словам, просветительская работа и переубеждение пока остаются приоритетными мерами, но не принуждение.

"Все равно некоторые медики остаются на позициях "мы лучше принесем жертвоприношение, чем пройдем вакцинацию". Это наша проблема и беда" , – заключил Лапий.

Милан Лелич