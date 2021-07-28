В Киеве выехали на маршрут гибридные автобусы Volvo

На столичных дорогах не так давно появились низкопольные городские автобусы с гибридной силовой установкой Volvo 7700 Hybrid, сообщает Автоцентр.

Низкопольные автобусы с гибридной силовой установкой Volvo 7700 Hybrid работают в качестве маршрутного такси под номером 150, развозя пассажиров от улицы Милославской, что на Троещине, до Индустриального путепровода.

К сожалению, это уже подержанные автобусы – перевозчик приобрел 13 машин в Люксембурге.

Напомним, что модель Volvo 7700 Hybrid дебютировала ещё на автосалоне IAA-2008 в Ганновере, и об этом мы в свое время писали в репортаже с выставки. В серию машина пошла в 2010 году, выпуск её наладили на заводе в польском городе Вроцлав.

Отметим, что 12-метровый гибрид оснащается 5,0-литровым турбодизелем в 212 л. с. , работающим в паре с электромотором-генератором I-SAM. На скоростях до 15-20 км/ч автобус едет на электротяге, не выбрасывая в атмоферу вредные вещества, а затем к нему подключается ДВС. Это гибридный привод т. н. параллельного типа. Автобусы данной модели выпускались до 2012 года.