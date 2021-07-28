Мошенники применяют новую схему обмана через ПриватБанк

Мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов, сообщает GSMinfo.

Как работает мошенническая схема

Чтобы вывести потенциальную жертву из равновесия, мошенники используют шок. Они говорят, что являются сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и сообщают о якобы взломе счета пользователя, который происходит в данный момент. Чтобы этого избежать, мошенники просят установить на мобильный телефон специальное приложение, которое якобы защитит аккаунт.

Люди под давлением соглашаются устанавливать эту программу на свой смартфон, однако это приложение для получения удаленного доступа к устройству.

Что будет, если вы установите приложение на смартфон и продиктуете код мошеннику:

возможность контролировать телефон потеряется;

мошенник получит доступ к банковскому аккаунту и переведет деньги себе на счет.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в ПриватБанке просят прерывать разговор и ничего не устанавливать по просьбе.