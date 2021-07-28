Топ-3 самых ненадежных б/у кроссовера премиум-класса

Британский журнал WhatCar составил рейтинг надежности б/у кроссоверов премиум-сегмента. В него вошло три самых беспроблемных автомобиля, а также три самых ломучих, сообщает АвтоПортал.

Традиционно исследование WhatCar базируется на основе данных опроса 13 000 владельцев. Респонденты ответили на вопросы, связанные с тем, как часто ломалось их авто на протяжении последнего года, как дорого стоил ремонт и сколько времени он занял. В итоге, получились следующие результаты.

Самые ненадежные кроссоверы премиум-класса

3 место. Land Rover Discovery (2004-2017). Процент надежности – 45,7%. Поломкам оказались подвержены свыше 50% всех экземпляров, причем в 1/3 случаев стоимость ремонта составила 1 000 фунтов стерлингов. 27% всех неисправностей связаны с подвеской, кроме того, частые проблемы были отмечены у аккумулятора и двигателя. Из хорошего – 75% неисправностей устранили менее чем за неделю.

2 место. BMW X5 (2007-2013). Процент надежности – 42,6%. Из строя вышли аж 53% экземпляров BMW X5 второго поколения. Слабые места – тормоза, двигатель и подвеска, ремонт также был недешевым – от 300 до 500 фунтов, в 9% случаев – 1500 фунтов. Впрочем, большинство поломок также убрали менее чем за неделю.

1 место. Porsche Macan. Процент надежности – 40,4%. Немецкий кросс выходит из строя не так часто (36%), но если уж ломается, владельца ждет серьезный удар по кошельку. В 31% случаев стоимость ремонта превысила 1500 фунтов стерлингов, и только половина ремонта составила в пределах от 200 до 750 фунтов стерлингов. Но есть и хорошие новости: только в 15% случаев ремонт растянулся более чем на неделю.

Самые надежные кроссоверы премиум-сегмента

3 место. Volvo XC90 (2002-2015). Процент надежности – 75%. Дефекты выявили лишь у 23% экземпляров, да и то они оказались связаны не с дорогостоящими узлами – кондиционером, тормозами, усилителем руля и электропроводкой. Стоимость устранения неисправности колебалась от 51 до 1000 фунтов стерлингов.

2 место. Range Rover Sport (2013-н.в.). Процент надежности – 75,6%. Автомобили Range Rover считаются ненадежными автомобилями, однако это не про модель Sport, если верить специалистам WhatCar. Только 13% владельцев таких авто сообщили о неисправностях. Впрочем, если уж «Ренж» ломается, то по-крупному – из строя могут выходить многие узлы и агрегаты, от коробки передач и сцеплений до электроники двигателя. Устранение 2/3 всех поломок заняло более недели, поэтому неудивительно, что в некоторых случаях услуги СТО обошлись 1500 фунтов стерлингов.

1 место. BMW X5 (2013-2018). Среди всех «икс-пятых» указанных годов выпуска из строя вышли 29% машин, но здесь важно другое – почти две трети поломок были устранены всего за один день! Чаще всего владельцев таких таки кроссов преследовали проблемы с выхлопной системой, чуть реже – с электроникой кондиционера и двигателя. В 20% случаев ремонт был выполнен по гарантии, остальным же обладателям X5 пришлось заплатить от 50 до 1500 фунтов стерлингов.