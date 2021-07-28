Вакцинированные от COVID-19 могут распространять Дельта-штамм

Согласно новым данным, люди, привитые от коронавируса, могут распространять штамм Дельта. Речь идет даже о полностью вакцинированных от COVID-19.﻿ Об этом заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщает Обозреватель.

Отмечается, что вакцинированные лица, инфицированные этим вариантом, могут распространять вирус так же легко, как и не вакцинированные люди.

Подчеркивается, что такое происходит в "редких случаях" и может быть связано с более высокой трансмиссивностью вируса. При этом нагрузка на организм привитого человека в таких случаях аналогична нагрузке зараженного без прививки от COVID-19. Директор CDC Рошель Валенски заявила, что новые данные вызывают беспокойство и требуют обновления рекомендаций.