Байден пригрозил войной из-за кибератак РФ

Президент США Джо Байден предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед сотрудниками аппарата Национальной разведки США, сообщает Вести.

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что больше всего кибератак на США совершается со стороны России.

"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - сказал Байден.

По словам президента США, мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.