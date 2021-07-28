Готовится реформа налогообложения заработных плат

Эксперты и представители бизнес-ассоциаций обсудили вопрос реформы налогообложения заработных плат и ключевые проблемы, которые сейчас есть на рынке труда, в частности, проблемы тенизации заработных и чрезмерной нагрузки на фонд оплаты труда, сообщает ЛигаБизнес.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для решения проблем прежде всего необходимо провести реформу налогообложения заработных плат - объединить НДФЛ и ЕСВ и снизить совокупную нагрузку на фонд оплаты труда до 25 % в течение нескольких лет. Также важным является осовременивание трудового законодательства, обеспечение возможности использования свободного трудового договора (проекты законов № 5371 и № 5388).

Такие шаги приведут к:

ускорению роста заработных плат;

будут способствовать выведению экономики из тени;

будут способствовать выравниванию конкуренции;

уменьшат отток работников за границу;

ускорению роста ВВП

К обсуждению экспертного круглого стола было представлено два проекта законодательных инициатив - один разработан руководством Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а другой - специалистами аналитических центров Экономической экспертной платформы.

Проект, предоставленный к обсуждению руководством Налогового Комитета, предусматривает постепенное снижение нагрузки на фонд оплаты труда до 25 % и введение института налогообложения домохозяйств.

Участники дискуссии обсудили проект и в итоге обсуждения пришли к общей мысли, что он является прогрессивным и улучшит ситуацию на рынке труда и положительно повлияет на экономику Украины в целом.

Проект, предоставленный к обсуждению аналитическими центрами - предусматривает постепенное снижение нагрузки на фонд оплаты труда до 25 %, переход на налогообложение имущества (земли и недвижимости) от их рыночной стоимости, замораживание роста расходов бюджета и их ревизию с целью сокращения к целевому показателю 5 %.

Участники дискуссии отметили, что этот проект позитивный и также отвечает общей цели.

Также обсудили возможные компенсаторы, оптимальными были определены следующие:

сохранение на уровне предыдущего года расходов бюджета на содержание органов государственной власти;

усовершенствование системы налогообложения земли и недвижимого имущества, на основе кадастровой стоимости с учетом объективных рыночных данных - с целью уменьшения дискреции, сделав его справедливее;

сокращение неэффективных расходов бюджета, пересмотр статей бюджетных расходов для оптимизации структуры, увеличения эффективности и уменьшения размера расходов бюджета;

дополнительные экономические эффекты от снижения прямых налогов.

По итогам экспертной дискуссии участники пришли к общей мысли по всем обсужденным вопросам и договорились, что в течение следующих недель будет совместно проработано два проекта и участники попробуют наработать единый консолидированный законопроект, какой бы позволил быстро и эффективно воплотить реформу.