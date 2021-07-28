Готовится реформа налогообложения заработных плат
Эксперты и представители бизнес-ассоциаций обсудили вопрос реформы налогообложения заработных плат и ключевые проблемы, которые сейчас есть на рынке труда, в частности, проблемы тенизации заработных и чрезмерной нагрузки на фонд оплаты труда, сообщает ЛигаБизнес.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что для решения проблем прежде всего необходимо провести реформу налогообложения заработных плат - объединить НДФЛ и ЕСВ и снизить совокупную нагрузку на фонд оплаты труда до 25 % в течение нескольких лет. Также важным является осовременивание трудового законодательства, обеспечение возможности использования свободного трудового договора (проекты законов № 5371 и № 5388).
Такие шаги приведут к:
- ускорению роста заработных плат;
- будут способствовать выведению экономики из тени;
- будут способствовать выравниванию конкуренции;
- уменьшат отток работников за границу;
- ускорению роста ВВП
К обсуждению экспертного круглого стола было представлено два проекта законодательных инициатив - один разработан руководством Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а другой - специалистами аналитических центров Экономической экспертной платформы.
Проект, предоставленный к обсуждению руководством Налогового Комитета, предусматривает постепенное снижение нагрузки на фонд оплаты труда до 25 % и введение института налогообложения домохозяйств.
Участники дискуссии обсудили проект и в итоге обсуждения пришли к общей мысли, что он является прогрессивным и улучшит ситуацию на рынке труда и положительно повлияет на экономику Украины в целом.
Проект, предоставленный к обсуждению аналитическими центрами - предусматривает постепенное снижение нагрузки на фонд оплаты труда до 25 %, переход на налогообложение имущества (земли и недвижимости) от их рыночной стоимости, замораживание роста расходов бюджета и их ревизию с целью сокращения к целевому показателю 5 %.
Участники дискуссии отметили, что этот проект позитивный и также отвечает общей цели.
Также обсудили возможные компенсаторы, оптимальными были определены следующие:
- сохранение на уровне предыдущего года расходов бюджета на содержание органов государственной власти;
- усовершенствование системы налогообложения земли и недвижимого имущества, на основе кадастровой стоимости с учетом объективных рыночных данных - с целью уменьшения дискреции, сделав его справедливее;
- сокращение неэффективных расходов бюджета, пересмотр статей бюджетных расходов для оптимизации структуры, увеличения эффективности и уменьшения размера расходов бюджета;
- дополнительные экономические эффекты от снижения прямых налогов.
По итогам экспертной дискуссии участники пришли к общей мысли по всем обсужденным вопросам и договорились, что в течение следующих недель будет совместно проработано два проекта и участники попробуют наработать единый консолидированный законопроект, какой бы позволил быстро и эффективно воплотить реформу.