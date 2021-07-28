В Центрэнерго заявили о сложностях подготовки к отопительному сезону
Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" заявила о сложности подготовки к зимнему отопительному сезону 2021/2022 годов, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в письме госпредприятия премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру энергетики Герману Галущенко, которое есть в распоряжении Экономической правды.
"В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии, "Центрэнерго" столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электроэнергии", – говорится в письме.
В компании отмечают, что уменьшение поступления средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Также из-за недостатка оборотных средств под угрозой проведения ремонтных работ.
В "Центрэнерго" добавили, что пополнение запасов угля также под угрозой.
"Учитывая указанное, просим... обязать НКРЭКУ (регулятор – ред) принять минимальные прайс-кэпы и отменить максимальные прайс-кэпы, а также провести проверку участников рынка по манипуляциям на рынке электроэнергии", – говорится в сообщении.
Кроме того, в госкомпании предлагают ввести плату за мощность и выделить средства из резервного фонда на закупку угля.