Польша стала реже отказывать украинцам во въезде

Польские пограничники в первом полугодии этого года отказали во въезде в страну 10 тыс. 368 гражданам Украины, что почти на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (17 тыс. 109 человек). Об этом заявили в Пограничной службе Польши, сообщает Укринформ.

Всего на польско-украинском отрезке общей границы польские пограничники отказали во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2466 граждан Украины, в три раза больше первого полугодия прошлого года (813 человек).

За первые шесть месяцев 2021 года польские пограничники обнаружили 1968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными документами. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).

В течение первого полугодия за нелегальное пребывание в Польше задержали 983 украинцев, что более чем в три раза меньше аналогичного периода прошлого года (3133 человек).

Как сообщалось, в настоящее время в Польше могут находиться около 1 500 000 граждан Украины.