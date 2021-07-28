Новый дешевый кроссовер Kia: первые фото

Официальный дебют модели запланирован на начало 2022 года, сообщает Автоцентр.

Популярность кроссоверов на рынке растет с каждым днем. Этот сегмент буквально переполнен представителями разных марок. Несмотря на это, компании продолжают презентовать новинки. Не осталась в стороне от этой тенденции и Kia.

В линейке южнокорейской марки уже есть несколько представителей популярного сегмента. Однако она не стала на этом останавливаться и подготовила еще одну новинку. Кроссовер под названием KY будет официально представлен в начале 2022 года, а пока на тесты выехали первые прототипы модели, покрытые плотным камуфляжем. Автомобиль займет место в линейке ниже Carnival.

Фотошпионам удалось сделать снимки автомобиля. Судя по ним, кроссовер получит фирменную решетку радиатора «нос тигра», двухъярусную переднюю оптику со светодиодными ДХО, установленными ниже основного блока фар, бампер с широким воздухозаборником и широкий капот. Судить об оформлении кормы пока невозможно, так как производитель применил дополнительные маскировочные фальшпанели.

Известно, что в основу новинки легла та же модульная платформа, что и у 7-местного кроссовера Hyundai Alcazar. Kia KY обещано богатое оснащение салона, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. В движение его будет приводить 2,0-литровый двигатель мощностью 159 л.с. и 192 Нм крутящего момента, сопряженный с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».