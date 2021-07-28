Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о беременности

Вчера вечером СМИ активно начали писать о том, что светская львица Пэрис Хилтон беременна. Звезду тут же стали с этим поздравлять и она сделала официальное заявление, сообщает Сегодня.

Как утверждает Пэрис, она пока не в положении. В новом эпизоде подкаста This Is Paris под названием "Я – беременна?" 40-летняя звезда прокомментировала сообщения, в которых утверждалось, что она ждет первого ребенка от своего жениха Картера Реума.

Хилтон, однако, говорит, что не беременна пока что, но не может дождаться, когда в 2022 году у нее появятся дети.

"Я буду (беременна – ред.) после свадьбы. Я не могу дождаться, когда у меня будут дети после свадьбы, в 2022-м. Сейчас я готовлюсь к церемонии и снимаю мою новую документалку" , – рассказала в подкасте Пэрис.

Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон признавалась, что давно мечтает о семье и детях. В 2020 году она заморозила свои яйцеклетки, а затем начала подготовку к ЭКО. Решилась она на эту процедуру потому, что это позволяет ей самой "выбрать" будущих детей: