В Украине объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков в Украине днем, 27 июля, объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода в западных областях страны обещает быть дождливой - грозы, днем местами град.

Кроме того, 28 июля в восточных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ведомстве ГСЧС﻿ сообщили, что 28 июля также в северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.