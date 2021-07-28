Осенью в Украине начнется массовая распродажа земли

Количество земельных участков, выставленных на продажу, этой осенью может значительно вырасти. Об этом заявил Александр Коробко, партнер по развитию бизнеса компании "Увекон", сообщает UBR.

По его словам, осень всегда отличалась высокой активностью на рынке недвижимости. Земли сельскохозяйственного назначения при благоприятных экономических условиях тоже будут пользоваться спросом.

Правда, отметил он, нужно учитывать фактор пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 – то есть если не будет жестких ограничений для деловой активности и локдаунов.

"Активность на рынке земли может увеличиться как минимум на 20-25%" , – предположил Александр Коробко.

По его прогнозам, к тому времени также резко увеличится необходимость в проведении качественной оценки земельных участков. Этот фактор поспособствует налаживанию процесса ценообразования.

На фоне постепенного роста предложения цена земли может снизиться, отметил партнер по развитию бизнеса "Увекона".

По данным компании, средняя стоимость гектара сельхозземли после запуска рынка с 1 июля колебалась в пределах $2-3,6 тыс. В радиусе 20-30 км от Киева этот показатель достигал $4,5 тыс./га.