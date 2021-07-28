Астронавт показал олимпийский Токио из космоса
Астронавт NASA Шейн Кимбро обнародовал снимок Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, сделанный с борта Международной космической станции, сообщает УНИАН.
Фото размещено на странице NASA в Инстаграм.
"Олимпийские игры зажигают ночь", - говорится в подписи к фото.
"Токио ярко светится магией Олимпийских игр на этом изображении, снятом астронавтом NASA Шейном Кимбро с точки зрения Международной космической станции", - добавляется в описании к фото.
Олимпиада в Токио
23 июля в Токио прошла церемония открытия летних Олимпийских игр. Закроются Игры 8 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020". На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах. На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.