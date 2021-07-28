Принципы налогообложения имущества, полученного по договору пожизненного содержания

Главное управление ГНС в Винницкой области напомнило плательщикам о нормах Налогового кодекса Украины, сообщает ЮрЛига.

В частности, документом установлено, что подписание договора пожизненного содержания (ухода) предусматривает, что одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность имущество, взамен чего приобретатель обязывается обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно. При этом приобретатель становится собственником такого имущества с момента государственной регистрации указанного договора.

То есть по своей правовой природе договор пожизненного содержания является отчуждением недвижимого имущества, которое передается в собственность второй стороне. Отчуждение имущества по договору пожизненного содержания с целью получения за него денежной компенсации в виде материального обеспечения для целей обложения налогом на доходы физических лиц рассматривается как продажа такого имущества.

Следует помнить, что сумма налога на доходы физических лиц определяется и самостоятельно уплачивается через банковские учреждения лицом, которое продает (передает) недвижимость до нотариального удостоверения договора купли-продажи (пожизненного содержания).