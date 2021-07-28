Украинка покорила самую опасную гору в мире (видео)

Украинская альпинистка Ирина Галай покорила вторую по высоте горную вершину Земли - К2, высота которой составляет 8 тысяч 611 метров, сообщает УНИАН.

Свое восхождение на гору, расположенную в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев, альпинистка посвятила 30-летию независимости Украины.

Галай стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.

Вместе з Ириной вершину покорил Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил восхождение без кислородной маски. В базовом лагере на вершине 6800 метров их ждет третий участник экспедиции Назарий Кривошеев из Коломыи.

Отметим, что из-за чрезвычайной сложности восхождения K2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов - горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на эту гору составляет рекордные 23%.