COVID-вакцинация: сколько прививок планируют сделать в ближайшие месяцы

Украина планирует в августе провести 6 млн прививок, в сентябре - более 8,23 млн, а с октября выйти на 8,5 млн ежемесячно, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения в Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год правительство намерено утвердить на заседании в среду.

В целом в плане предусмотрено использование более 47,994 млн доз вакцин - из них более 39,329 млн доз закупленных за счет госбюджета, еще более 8,154 млн доз в рамках инициативы COVAX.