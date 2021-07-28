Большая чистка: Зеленский массово меняет силовиков

Владимир Зеленский взялся за смену силового блока — перестановки коснулись СБУ, ВСУ, МВД и Службы внешней разведки. За кулисами остаются истинные мотивы этих увольнений и назначений. А знать их важно, чтобы в обществе не прорастали теории заговоров, сообщает Depo.ua.

В этот понедельник президент принял очередной ряд кадровых решений, на этот раз — в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.

В частности, были уволены первый заместитель председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Руслан Баранецкий, а на его должность перевели заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко.

Первый заместитель председателя СБУ — начальник главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василий Малюк; начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчук; начальник управления Службы в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Основной целью этих перестановок сайт президента называет "обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, которая будет соответствовать содержанию реформы ведомства".

"Государство нуждается в гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач", - цитирует президента его интернет-представительство.

"Вторая задача — существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Почему произошли увольнения в СБУ

Вокруг увольнений высших должностных лиц Службы еще недавно существовала интрига. В конце прошлой недели из Офиса президента сначала подтвердили, а вскоре опровергли информацию об отставке Баранецкого, еще и назвав это в комментарии советника главы ОП Михаила Подоляка "очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни".

Первым заместителем председателя СБУ генерал-майор Баранецкий был назначен 29 июня 2020 года. В июле 2020 года он вместе с тогдашним начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой докладывал в Офисе президента о готовности к завершению операции по задержанию вагнеровцев, которая в итоге вылилась в большой скандал.

Также в прошлую пятницу "Украинская правда" со ссылкой на свои неназванные источники сообщала об увольнении начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры и директора госпредприятия.

Некоторые медиа называют его правой рукой председателя СБУ Ивана Баканова. Бывший член фракции "Слуги народа", ныне внефракционный нардеп Гео Лерос в октябре 2020 года обнародовал материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупции Андрея Наумова.

Но после года пребывания в Службе безопасности Украины тот получил звание бригадного генерала. Как писало издания "бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управление внутренней безопасности Главным управлением — по сути, самой влиятельной структурой в СБУ" .

Долгое время Наумов оставался в тени, а под софитами общественного внимания оказался в январе 2021 года — как потенциальная жертва по делу о подготовке его убийства, когда спецслужащими был задержан полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк, которого следствие считает исполнителем преступления.

А заказчиком в СМИ называют бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного (заместитель председателя СБУ — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью с ноября 2019-го по март 2020 года, сейчас скрывается от следствия). В середине июля 2021 года Печерский суд Киева утвердил соглашение между прокурором и Расюком.

Сейчас в "комплекте" со всеми нынешними перестановками СМИ ждали увольнения, скорее, не названных выше лиц, а именно Наумова. Но этого не произошло. Либо пока, либо Баканов убедил Зеленского в необходимости сохранения этой фигуры.

Каких еще силовиков уволили или поменяли

К общей картине принятых решений об изменениях в силовом блоке добавим, что 23 июля Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на эту должность Александра Литвиненко, директора Национального института стратегических исследований.

Не забудем и об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова: вчера он подтвердил, что написал заявление — по некоторым данным, из-за давления на него.

Несколькими днями ранее правительство уволило трех заместителей министра обороны — Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона, которые написали заявления по собственному желанию.

Шатается кресло и под самим министром Андреем Тараном, но вчера вечером стало известно, что Зеленский уволил другого участника этого ожесточенного конфликта между Тараном и Хомчаком — главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. На его место уже назначен генерал-майор Валерий Залужный. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил: Хомчака уволили все же из-за распрей с Тараном. Почему Хомчака? Есть предположение, что Таран смог наладить очень хорошие отношения с Ермаком.

Впрочем, Хомчака, которого связывают с Коломойским, тоже не выбросили на улицу, а дали должность в СНБО — там он заменит пограничника Михаила Коваля.

Ну а открыл парад увольнений силовиков министр внутренних дел Арсен Аваков, который ушел с должности по просьбе президента Зеленского, опубликовав собственное заявление с припиской "честь имею" . На его место назначили Дениса Монастырского, который перед этим возглавлял Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Уволит ли Зеленский Баканова и Венедиктову

Председатель СБУ Иван Баканов — близкий друг Владимира Зеленского. То, что его сейчас понизят в должности, — сомнительно. Более вероятно, что ему могут предложить должность генерального прокурора или какую-то еще более влиятельную.

О том, что сейчас шатается кресло под генпрокурором Венедиктовой, пока тоже ничего не говорит.

Связаны ли между собой массовые увольнения силовиков

Здоровая логика предполагает, что увольнение человека с должности происходит после того, как становится очевидным, что он с поставленными задачами не справился. Тогда его меняют на другого, возможно, более мудрого и профессионального. Но работает ли такая логика в случае с вышеперечисленными решениями власти?

Объясняя обществу мотивы увольнения СБУшных кадров, Банковая прибегла к упоминанию о реформе СБУ. Напомним, в этом месяце Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рекомендовал ко второму чтению принятый за основу в январе 2021 года законопроект о реформе СБУ, поданный президентом Зеленским в марте 2020 года.

Проект, кроме всего прочего, предусматривает сокращение штата, демилитаризацию Службы, расформирование изоляторов временного содержания СБУ. Возможно, главное в проекте — это лишение СБУ полномочий досудебного расследования: с 2022 года СБУ не будет иметь права начинать новые расследования, а начатые должна завершить до конца 2022-го или передать их Госбюро расследований, НАБУ, полиции или новой структуре — Бюро экономической безопасности, которому еще предстоит начать работать. В результате Служба должна трансформироваться во всецело контрразведывательный орган.

Реформа эта, несомненно, очень важна. Но стоит ли использовать ее для объяснения кадровых пертурбаций в спецслужбе, истинные мотивы которых могут лежать в несколько иной плоскости чьих-то персональных амбиций и пожеланий? Действительно ли уволенные генералы провалили реформаторские начинания президента?

Ближний к Петру Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в "Фейсбуке" обнародовал альтернативную версию относительно мотивов нынешних отставок в силовых ведомствах. По его мнению, причиной является попытка кого-то на Банковой скрыть правду о "вагнергейте".

В свою очередь, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития, секретарь СНБО в 2019 году и министр финансов Украины в 2016-2018 гг. Александр Данилюк замечает логическое противоречие между приведенными на сайте президента мотивами увольнения генералов и заявленными задачами реформы СБУ.

Как говорилось выше, одним из мотивов Банковая называет необходимость усиления борьбы с контрабандой. Но контрабанда в числе других экономических преступлений должна перестать интересовать Службу безопасности после ее реформирования.

То есть официальные причины увольнения в СБУ выглядят как минимум непонятными. При том что наиболее вероятной неофициальной причиной увольнения Кондратюка из Службы внешней разведки называют скандал с похищением судьи Чауса.

Аваков ушел по собственному желанию — по просьбе Зеленского. Гюндуз Мамедов — из-за, как он говорит, давления. Хомчака уволили из-за распрей с Тараном. Все можно как-то понять и объяснить. Кроме СБУ.

Легче всего было бы предположить, что за кадровыми изменениями в силовом блоке может стоять просто желание президента еще больше взять его под свой непосредственный контроль. Но как-то уж слишком странно совпали во времени проведенные по разным причинам отставки, поэтому это объяснение кажется слишком очевидным.

Поэтому стоит понаблюдать, где вскоре всплывут уволенные силовики (не исключено, что их "забросят" в другие силовые структуры) и какие решения в министерствах и ведомствах последуют за новыми кадровыми назначениями.

Ігор Петренко