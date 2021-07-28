Tesla стала самым быстрым серийным автомобилем в мире

Трёхмоторный, 1014-сильный электроседан Tesla Model S Plaid установил рекорд скорости в драг-рейсинге. Дистанцию в ¼ мили (402 м) новое детище Илона Маска проехало всего за 9,08 сек, пройдя финишную черту на скорости 248 км/ч, сообщает АвтоПортал.

Этим достижением Tesla Model S Plaid, по сути, подтвердила свой статус самого быстрого серийного автомобиля на сегодняшний день.

Чтобы понять, насколько это быстро, нужно привести несколько примеров. Гиперкар Bugatti Veyron Super Sport, который однажды побил рекорд скорости, преодолел ¼ мли за 9,7 секунды (скорость на выходе – 233,35 км/ч). Обычный же Bugatti Chiron осилил аналогичный прием за 9,99 секунды (238,18 км/ч). Мощность обеих машин, к слову, составляет свыше 1 600 сил (8,0-литровый двигатель W16).

Есть множество примеров и не из истории Бугатти. Например, знаменитый Lamborghini Huracan Performante (под его капотом стоит атмосферный V10) проехал 402 м за 10,2 секунды при скорости на финише – 218,87 км/ч. А McLaren 720S, в свою очередь, добрался до конца за 9,9 секунды (при скорости 238,5 км/ч).

McLaren P1, Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari финишировали за 9,8 секунды. Не быстрее оказались Koenigsegg Agera RS с McLaren Senna – они достигли результатов 9,96 и 10,1 секунды соответственно.

Рекордный заезд, к слову, состоялся на трассе World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс, США.

Отметим, что Tesla Model S Plaid дебютировала в январе, а производство новинки стартовало в июне. Пока суперэлектромобиль поставляют только американским заказчикам. Отметку в 100 км/ч Плайд преодолевает за 2,1 сек, максимальная скорость составляет 322 км/ч. На одном заряде машина проезжает 627 км. Цена – от $129 990.