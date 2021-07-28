Система Prozorro сэкономила госструктурам сотни миллиардов

1 августа исполняется 5 лет, как использование Prozorro стало обязательным для всех государственных заказчиков. С тех пор информация о ходе каждой закупки стала открытой для всех, а в системе прошло более 2 миллионов конкурентных закупок, сообщает Правительственный портал.

Благодаря конкуренции бизнеса на торгах Prozorro течение 5 лет государственные и коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн от суммы, которую они планировали потратить на закупках. В среднем благодаря закупке в Prozorro на 1 млн грн заказчики экономят 80-100 млн грн, и могут направлять их на дополнительные нужды.

В прошлом 2020 году экономия составила почти 56 млрд грн.

«Именно столько украинские налогоплательщики сэкономили благодаря Prozorro в 2020 году. И такая сумма - это почти вдвое больше, чем было год до того. Система Prozorro остается уникальным инструментом, который не только позволяет экономить на госзакупках, но и является одной из основ антикоррупционной реформы в Украине. Открытость в публичных закупках формирует новый уровень доверия между гражданами и государством, поэтому развитие Prozorro остается важным элементом правительственной политики», - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Появление Prozorro сделала рынок госзакупок более открытым и прозрачным для бизнеса. 13 тысяч участников соревновались на аукционах Prozorro за эти 5 лет. И более 90% из них - это представители малого и среднего бизнеса. В дальнейшем мы рассчитываем на трансформацию и усовершенствование системы, расширение перечня информации по закупкам, в частности указания страны происхождения товаров, концентрации закупок и тому подобное. Также рассчитываем на увеличение конкуренции площадок, которые являются составляющей экосистемы Прозорро», - прокомментировал Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Алексей Любченко.

В общем сфера закупок и сама система Prozorro постоянно совершенствуется. Так, уже с 2022 года будут полностью ликвидированы тендерные комитеты. На их смену придет формат работы через уполномоченных лиц - специалистов, для которых закупки будут не дополнительной нагрузкой, а оплачиваемой работой.