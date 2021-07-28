Может ли работодатель уволить работника пенсионного возраста

Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя, сообщает ЛигаБизнес.

Лицо, которое достигло пенсионного возраста, установленного ст. 26 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также лицо, которому до достижения указанного пенсионного возраста осталось не более как полтора года, определяется законодательством как граждане преклонных лет в соответствии со ст. 10 Законом № 3721-XII "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и иных граждан преклонных лет в Украине".

Пенсионер - согласно ст. 1 Закона № 1058 - это лицо, которое получает пенсию, пожизненную пенсию, или члены его семьи, которые получают пенсию в случае смерти этого лица в случаях, предусмотренных законом.

Ст. 24 Конституции закреплен принцип равенства прав и свобод независимо от любых обстоятельств, в частности, и возраста человека.

Гарантии социальной защиты пенсионеров предусмотрены Законом № 3721.

Ст. 11 Закона № 3721 запрещается отказ в принятии на работу и увольнение работника по инициативе владельца или уполномоченного им органа по мотивам достижения пенсионного возраста.

Должностных лиц, которые нарушают эти гарантии, привлекают к ответственности согласно действующему законодательству.

Относительно увольнения указанных лиц

Основным законодательным актом Украины, который регулирует вопрос защиты трудовых прав граждан, является Кодекс законов о труде (дальше - КЗоТ).

Ст. 2-1 КЗоТ запрещает дискриминацию работников по возрасту:

"Запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников в зависимости от расы ….возраста…".

Также в КЗоТ не предусмотрены особенности увольнения работников, которые достигли пенсионного возраста.

Следовательно, КЗоТ запрещает увольнять работников именно на основании достижения ими пенсионного возраста.

Впрочем, это правило не запрещает работодателю уволить такого работника по общим основаниям, предусмотренным в КЗоТ.

Если работник, который достиг пенсионного возраста, желает и в дальнейшем работать, работодатель может его уволить по собственной инициативе только в случаях, предусмотренных ст. 40 "Расторжение трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа" и 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях" КЗоТ. В данных статьях содержится исчерпывающий перечень оснований, согласно которых по инициативе работодателя может быть уволен работник.

Напомним, что в соответствии с ч. 3 ст. 64 Хозяйственного кодекса предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. Поэтому изменения в организации производства и труде, в том числе ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации, сокращение численности или штата работников может быть самостоятельными причинами увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

Основаниями увольнения такой категории работников могут быть также, например, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе в результате недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению этой работы; систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, прогул и тому подобное.

Увольнение работника на основании любых других основаниями не разрешено. Указанные лица имеют право работать и имеют право на пенсию, которая оформляется Пенсионным фондом Украины.

Если работник, который достиг пенсионного возраста, или уже является пенсионером, не желает больше работать, он может быть инициатором прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора по инициативе работника регулируется ст. 38 КЗоТ.