Испанской теннисистке стало плохо на Олимпиаде в Токио

Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла доиграть четвертьфинальный матч Олимпийского турнира в Токио. В ее поединке с чешкой Маркетой Вондроушовой определялась соперница Элины Свитолиной по полуфиналу, сообщает УНИАН.

Как сообщил в Twitter журналист Хосе Моргадо, Бадосе стало плохо из-за жары. Испанка не смогла продолжить матч после первого сета, который проиграла со счетом 3:6.

Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть корт - ее увезли на коляске.

28 июля испанке предстояло также провести матч в миксте. Журналист выразил уверенность, что Бадоса уже не выйдет на корт сегодня.

Отметим, что днем температура в Токио достигала 31 градуса, что чувствовалось как 38.