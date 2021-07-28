Испанской теннисистке стало плохо на Олимпиаде в Токио
Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла доиграть четвертьфинальный матч Олимпийского турнира в Токио. В ее поединке с чешкой Маркетой Вондроушовой определялась соперница Элины Свитолиной по полуфиналу, сообщает УНИАН.
Как сообщил в Twitter журналист Хосе Моргадо, Бадосе стало плохо из-за жары. Испанка не смогла продолжить матч после первого сета, который проиграла со счетом 3:6.
Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть корт - ее увезли на коляске.
28 июля испанке предстояло также провести матч в миксте. Журналист выразил уверенность, что Бадоса уже не выйдет на корт сегодня.
Отметим, что днем температура в Токио достигала 31 градуса, что чувствовалось как 38.