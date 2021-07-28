В аэропорту "Одесса" заработает грузовой терминал

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году, сообщил генеральный директор аэропорта Владимир Семенченко в эксклюзивном интервью, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть договоренности на уровне letter of understanding, которые позволяют обсуждать, не закрепляя никаких прав и обязательств, но подтверждая заинтересованность, с крупнейшим грузовым европейским оператором. Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году" , - сказал гендиректор.

По его словам, проект грузового терминала будет реализован за частные инвестиции, однако их объем пока не называется, так как зависит, прежде всего, от требований будущих арендаторов.