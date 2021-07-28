Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июля, поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.
Об этом свидетельствует его видеообращение на странице в Facebook.
"...Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси - Украины. Это официальное, а главное - исторически правильное наименование праздника...", - говорит Президент.
Он также напомнил об историческом единстве всех украинцев.
"Все украинцы, с любого уголка Украины — это один большой народ. Украинский народ... Эти слова — дань истины и справедливости".
Владимир Зеленский подчеркнул, что
"украинцам нужно помнить о прошлом, действовать сегодня и думать о будущем".