Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июля, поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.

Об этом свидетельствует его видеообращение на странице в Facebook﻿.

"...Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси - Украины. Это официальное, а главное - исторически правильное наименование праздника...", - говорит Президент.

Он также напомнил об историческом единстве всех украинцев.

"Все украинцы, с любого уголка Украины — это один большой народ. Украинский народ... Эти слова — дань истины и справедливости".