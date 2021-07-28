B2B Jewelry: почему пирамида до сих пор работает

Организаторы известной финансовой пирамиды собрали с доверчивых украинцев четверть миллиарда долларов, но правоохранители до сих пор не смогли до конца прекратить ее деятельность, сообщает Деловая столица.

Поле чудес в стране дураков

В понедельник, 26 июля, СБУ и Офис генпрокурора сообщили, что неделей ранее правоохранительные органы провели серию обысков по месту проживания организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry, закрыли ее отделения и наложили арест на имущество, принадлежащее создателям схемы, в том числе на остров на Днепре. Организаторам пирамиды сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем.

Это не первая попытка правоохранительных органов прикрыть B2B Jewelry. В августе прошлого года СБУ уже проводила обыски в офисах этой компании, закрывала ее отделения, а организаторов — Николая Гонту, его жену и главного бухгалтера — повела в суд для избрания меры пресечения.

Однако вместо ареста или многомиллионного залога суды избрали для них круглосуточный арест, а позднее и тот отменили, отпустив на свободу под личное обязательство.

И это — несмотря на масштаб финансовой пирамиды: СБУ подсчитала, что по состоянию на августа 2020 г. вкладчиками B2B Jewelry были 600 тыс. человек, которые вложили в нее $250 млн. Фискальные чеки при этом не выдавались, а убытки государству правоохранители оценили в размере 25,7 млн грн.

Как работает пирамида

Сеть магазинов ювелирного завода "Шарм", расположенного в Ладыжине Винницкой области, которая работает под вывеской B2B Jewelry, появилась летом 2018 г. и через год начала активно разрастаться.

По данным Bihus.info, клиентов в финансовую пирамиду привлекают двумя способами. Первый — предлагают приобрести золотое или серебряное ювелирное изделие и обещают при этом всего за год еженедельными платежами вернуть полную стоимость приобретенного, да еще и с процентом (при этом и само изделие остается у покупателя).

Второй способ — компания предлагает приобрести "обеспеченный" золотом или серебром сертификат, который также предполагает еженедельные выплаты в размере 8% от его номинальной стоимости. Путем математического подсчета получаем, что доходность по такому сертификату составляет 416% годовых. Такие высокие заработки покупателям сертификатов и ювелирных изделий обеспечиваются за счет денег новых вкладчиков, которые доверяют организаторам пирамиды свои деньги. И сама B2B Jewelry предлагает своим вкладчикам привлекать в систему все больше новых участников и формировать свою собственную пирамиду. Ведь за каждого новобранца человек, уже вложивший свою деньги в пирамиду, будет получать процент с новых вкладов. Таким образом, чем больше вкладчик приведет новых клиентов, тем больше денег может заработать. В зависимости от размера своей собственной пирамиды, инвестору обещают заработок в размере от 8% до 19% от вкладов новичков.

Чтобы стимулировать привлечение все большего количества доверчивых украинцев, жаждущих легкого заработка, компания проводила тренинги, поясняя, как эффективнее привлекать новых клиентов.

Деньги от продажи ювелирных изделий и сертификатов перечислялись в благотворительный фонд "Зимородок", а после ареста его счетов (во время первой попытки правоохранителей прикрыть пирамиду), организаторы, по информации "Экономической правды", открыли четыре десятка ФОПов третьей группы, что позволяло проводить через один ФОП до 5 млн грн в год. ФОПы были открыты на студентов в Винницкой области.

С началом карантина весной 2020 г. компания прекратила выплаты по вложениям. Однако уже весной этого года журналисты, специально принявшие участие в финансовой пирамиде, по данным "Лиги", стали получать в свой виртуальный кабинет деньги. Но — только в виртуальный кабинет, с которого вывести средства на карту невозможно. И такая же ситуация по многим другим вкладчикам. Компания вместо обещанных денег стала предлагать совершить новую покупку, чтобы разморозить выплату "старых" дивидендов. Но даже при новой покупке выплаты "старых" процентов ограничивают 400 грн, и то их могут получить далеко не все.

Однако, несмотря на все новые обещания, недовольные остановкой выплат появились еще в прошлом году. Евгений Грушовец, член Ассоциации юристов Украины, партнер Ario Law Firm, который также ради профессионального интереса принял участие в этой финансовой пирамиде, еще в прошлом году писал, что защищает интересы обманутых вкладчиков, которые потеряли 1 млн грн.

Почему не получилось прикрыть

Сергей Лысенко, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Gracers Law Firm, пояснил, что B2B Jewelry не была зарегистрирована как финансовая компания, что сделало невозможным контроль за ее деятельностью со стороны Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины и Национальной комиссии государственного регулирования в сфере финансовых услуг.

При этом ювелирные изделия и сертификаты B2B Jewelry продавала без заключения договора, за наличные, без выдачи фискального чека и без предъявления паспорта, чтобы в дальнейшем было невозможно идентифицировать человека, осуществившего продажу.

Кроме того, на финансовую пирамиду работает целая армия адвокатов, которая оперативно отбивает все атаки и попытки допросить свидетелей. Тогда как, пояснил Сергей Лысенко, правоохранительным органам для досудебного расследования в таком деле нужно провести массу следственных (оперативных) действий, требующих колоссальных человеческих, материальных и временных затрат и ресурсов.

Также у правоохранителей недостаточно рычагов влияния, чтобы прикрыть B2B Jewelry.

Как пояснил адвокат объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Андрей Кенюк, сегодня в украинском законодательстве отсутствует само понятие "финансовая пирамида". И хотя деятельность организаторов пирамид как физических лиц подпадает под признаки мошенничества, но юридические лица не могут нести уголовной ответственности. К юрлицам могут применяться меры уголовно-правового характера вроде штрафа, конфискации или ликвидации, но — на основании приговора суда, который вступил в законную силу.

"А это — очень далекая перспектива… Поэтому на сегодня вообще отсутствуют любые возможности, именно уголовно-правового характера, у правоохранительной системы для своевременного блокирования деятельности финансовых пирамид", — отметил Андрей Кенюк.

Решить проблему можно путем четкого определения на законодательном уровне понятия "финансовая пирамида", криминализацией этого деяния в Уголовном кодексе и разрешением при мошенничестве применять к юрлицам уголовно-правовые меры.

Однако если разрешить правоохранительным органам своевременно прекращать деятельность финансовых пирамид, то это, возможно, будет угрожать легальному бизнесу, который может пострадать от неправомерного использования этих положений закона самими правоохранительными органами.

Альберт Эйнштейн как-то сказал, что есть две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. И добавил: "Впрочем, насчет Вселенной я не уверен" . Поэтому финансовые пирамиды, такие как "B2B Jewelry", продолжают существовать не столько за счет пронырливости и изобретательности их организаторов, и беззубости украинской правоохранительной системы, и несовершенства законодательства, но и за счет доверчивости многих украинцев, которые очень хотят разбогатеть на "халяву".

Автор: Александр Суков