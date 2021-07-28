Apple отчиталась о рекордной квартальной прибыли в 21,7 миллиарда долларов. Это лучший результат за 45-летнюю историю компании, сообщает Лента.ру.

За квартал, который закончился в июне, выручка IT-гиганта выросла на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила 81,4 миллиарда долларов. Кроме того, выручка от продажи iPhone выросла с 26,41 миллиарда до 39,57 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в июле компания заявила о проблемах с производством Mac и iPad из-за дефицита чипов. Аналитики прогнозировали замедление роста доходов, что, вероятно, приведет к падению акций Apple. Генеральный директор компании Тим Кук отметил, что Apple испытывает сложности со сроками доставки деталей к своей продукции.

В начале июля цена акций Apple побила исторический рекорд. Тогда стоимость достигла отметки в 145,13 доллара за штуку. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 января 2021 года — 145,27 доллара за бумагу. После этого ценные бумаги продолжили рост: на завершении торгов 27 июля акции торговались по 146,77 доллара за штуку.