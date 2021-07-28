Politico: Байден избегает введения санкций против Путина

Администрация президента США Джо Байдена по ряду причин пока избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Об этом, ссылаясь на Politico, сообщает Новое время.

Как пишет Politico, одной из причин отсутствия таких санкций является желание Байдена сохранить рычаги влияния на будущее.

"Байден дал понять, что хочет дать Путину время, чтобы доказать, может ли он быть конструктивным партнером", — сказано в материале.

Также сообщается, что существует вероятность того, что введение санкций в отношении российских олигархов и друзей Путина может привести к эскалации вместо сдерживания.