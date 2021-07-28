Кравчука подключили к аппарату ИВЛ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который уже давно находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, не может самостоятельно дышать, сообщает Страна.ua.

Согласно сообщению, Кравчук находится в Киевском городском центре сердца, там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также в сюжете говорится, что врачи не комментируют состояния здоровья первого украинского президента, так как его родственники якобы запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.

Напомним, 29 июня источники издания в окружении экс-президента сообщили, что Леонид Кравчук перенес оперативное вмешательство на сердце в Киеве.

Позже эту информацию подтвердил и его советник Алексей Арестович. Однако подробности о состоянии здоровья Кравчука он раскрыть отказался ссылаясь на то, что его попросили не комментировать этот вопрос.

Перед этим, 28 июня, первый президент независимой Украины пропустил торжественное заседание Верховной Рады, которое было посвящено 25-й годовщине Дня Конституции. Пресс-секретарь Кравчука заявила, что политик плохо себя чувствует. По ее словам, состояние здоровья не позволяет Кравчуку посещать мероприятия и работать, кроме того, сообщалось, что медики запретили ему любые нагрузки.

Двумя днями ранее Оксана Сибирцева подтвердила информацию о том, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе почти месяц находится в реанимации. При этом она сказала, что, учитывая возраст Леонида Кравчка (ему 87 лет), восстанавливается он медленно, так как операция была очень сложная.