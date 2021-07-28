Fiat показала стильного конкурента Дастера

Новый Fiat Pulse полностью рассекретили на официальных фото. С сентября компактный кроссовер Фиат поступит в продажу, а выпускать его будут на предприятии в Бразилии, сообщает АвтоПортал.

Примечательно, что изначально модель показали без названия, ведь ее имя выбирали интернет-голосованием. Именно вариант Pulse и набрал наибольшее количество голосов. Конкурентами модели станут Renault Duster, а также Volkswagen Nivus и T-Cross.

Кроссовер Fiat Pulse построен на платформе MLA, которую использует хэтчбек В-класса Argo. Автомобиль достигает чуть больше 4 м в длину и отличается довольно выразительным дизайном с плавными формами, покатой крышей и узкими диодными фарами.

В салоне в топовых версиях предусмотрены виртуальная панель приборов и немаленький 10,1-дюймовый тачскрин. Все Fiat Pulse 2022 оснащены круиз-контролем, контролем разметки и 4 подушками безопасности.

На выбор предложат 1,3-литровый 109-сильный атмосферный бензиновый двигатель и 1,0-литровый турбомотор мощностью около 120-130 л. с. (точная цифра еще не названа). Кроссоверу будут доступны 6-ступенчатая МКПП или вариатор, а вот привод будет только передним.