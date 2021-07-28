Под Полтавой мэр праздновал День военно-морского флота с символикой СССР

Мэр города Хорол (Полтавская область) оскандалился из-за флага с серпом и молотом. 25 июля градоначальник вместе с друзьями праздновал День военно-морского флота, и во время праздника они фотографировались с флагом Военно-морских сил бывшего СССР. Полиция открыла уголовное производство, сообщает Вести.

Использование запрещенной символики коммунистического режима мэром Хорола Сергеем Волошиным обнаружили во время мониторинга социальной сети Facebook.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Осмотр места происшествия не проводился. Ничего не изымалось.

Позже Волошин удалил скандальный пост со снимками с празднования.