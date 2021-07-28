В Италии из-за мощных ливней затопило дороги
Северная часть Италии пострадала от стихийного бедствия. По территории страны прошлись сильные ливни, град и порывы ветра, сообщает Обозреватель.
Из-за непогоды, а именно обильных дождей реки вышли из берегов, что привело к перекрытию некоторых дорог в Ольджате (регион Лацио). Несколько мостов через реку Лура также закрыты для движения транспорта
Почти все пути вокруг озера Комо у подножия Альп перекрыты из-за оползней. Некоторые районы провинции Комо находятся в крайне критических условиях.
Вода унесла несколько машин. Водитель грузовика, который оказался в месте схода оползня, к счастью, не пострадал.
Местным жителям рекомендуется использовать машину только в случае крайней необходимости.
Тем временем тонны мусора, грязи и поваленных дерев выливаются в озеро Ларио, перекрывая циркуляцию воды.
Всего за три дня выпало 300 мм осадков. Синоптики предупреждают, что погода может еще больше ухудшиться.