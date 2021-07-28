В Италии из-за мощных ливней затопило дороги

Северная часть Италии пострадала от стихийного бедствия﻿. По территории страны прошлись сильные ливни, град и порывы ветра, сообщает Обозреватель.

Из-за непогоды﻿﻿, а именно обильных дождей реки вышли из берегов, что привело к перекрытию некоторых дорог в Ольджате (регион Лацио). Несколько мостов через реку Лура также закрыты для движения транспорта

Реки вышли из берегов, что привело к перекрытию некоторых дорог. Источник: 3bmeteo.com

Почти все пути вокруг озера Комо у подножия Альп перекрыты из-за оползней. Некоторые районы провинции Комо находятся в крайне критических условиях.

Водитель грузовика, который оказался в месте схода оползня, к счастью, не пострадал. Источник: 3bmeteo.com

Вода унесла несколько машин. Водитель грузовика, который оказался в месте схода оползня, к счастью, не пострадал.

Почти все пути вокруг озера Комо перекрыты из-за оползней. Источник: 3bmeteo.com

Местным жителям рекомендуется использовать машину только в случае крайней необходимости.

По территории Италии прошлись сильные ливни и град. Источник: ilmeteo.it

Тем временем тонны мусора, грязи и поваленных дерев выливаются в озеро Ларио, перекрывая циркуляцию воды.

Порывами ветра сносило крыши домов. Источник: vigilfuoco.it

Всего за три дня выпало 300 мм осадков. Синоптики предупреждают, что погода может еще больше ухудшиться.