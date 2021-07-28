На Олимпиаде в Токио сломали антисекс-кровать

Спортсмены сборной Израиля решили проверить, сколько людей необходимо для того, чтоб сломать антисекс-кровати, которые стали хитом Олимпиады-2020. Атлеты показали свой необычный эксперимент на видео, сообщает Обозреватель.

Олимпийская деревня в Токио

Бейсболист Бен Вангер на своей странице в социальной сети TikTok опубликовал курьезный ролик, на котором он вместе с партнерами проверяет прочность кроватей, пишет New York Post.

"Получили много вопросов по поводу кроватей в олимпийской деревне. Поэтому сегодня мы решили проверить, сколько израильтян нужно, чтоб сломать одну такую кровать" , – сказал Вангер.

Спортсмены из Израиля записали курьезное видео. Источник: New York Post

Проверка кроватей на Олимпиаде-2020. Источник: New York Post

Израильтяне выясняют, сколько людей могут сломать кровать в олимпийской деревне. Источник: New York Post

Израильтяне испытали прочность кроватей ОИ. Источник: New York Post

9 израильских атлетов сломали кровать на Олимпиаде-2020. Источник: New York Post

В итоге лишь тогда, когда на кровати оказалась девять спортсменов, она все же не выдержала и сломалось. Видео стало вирусным в соцсети, набрав полмиллиона просмотров к 27 июля, однако позже было удалено.

Напомним, картонные кровати в олимпийской деревне вызвали бурную реакцию в сети. Сначала болельщики предположили, что таким образом организаторы решили заставить спортсменов отказаться от секса на время Игр.