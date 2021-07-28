Собираем чемоданы: какие страны доступны украинцам для посещения

Из-за введения карантина, вызванных пандемией COVID-19, ряд стран ограничил доступ туристов на свою территорию. Учитывая показатели заболеваемости, ситуация постоянно меняется. Мы собрали актуальную информацию по странам, открытых для туристов из Украины, сообщает Левый берег.

Министерство иностранных дел разработало интерактивную карту, где обозначены доступные страны и указаны условия въезда в них. В МИД уверяют: информация постоянно обновляется.

Согласно решению Совета ЕС для украинских туристов при вакцинации сертифицированной в ЕС вакциной или предъявления теста на коронавирус (действительного не более трех дней), доступные для путешествий такие государства Евросоюза:

Дания

Германия

Бельгия

Латвия

Литва

Эстония

Финляндия

Словакия

Нидерланды

Франция

Швеция

Испания

Португалия

Словения

Кипр

Греция.

Также доступными для посещения являются:

Албания

Северная Македония

Черногория

Болгария

Босния и Герцеговина

Армения

Грузия

Люксембург

Молдова

Румыния

Сербия

Турция

Египет

Хорватия

Азорские острова и Мадейра

Всего, по данным МИД, украинцы могут путешествовать в более 124 стран мира.

В большинстве стран требуют сертификат вакцинации или ПЦР-тест, однако, к примеру, в Нидерланды, Эстонию, Испанию разрешен свободный въезд без тестов и изоляции при условии заполнения коронавирусной декларации или формуляра санитарного контроля.