В РФ пришли с обыском к главреду The Insider

Полиция Москвы пришла домой к главному редактору издания The Insider, известному в частности, расследованием о МН17, Роману Доброхотову, сообщает Укринформ.

"Видимо, у меня обыск. Стучит полиция", - написал главный редактор Доброхотов.

К нему выехала адвокат Оксана Опаренко. По словам журналиста The Insider Сергея Ежова 28 июля Доброхотов собирался улететь из России.

Как сообщил само издание, поводом к обыску у Доброхотова могла стать дело о клевете, возбужденное в апреле по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа.

Провластные СМИ подтвердили, что обыски связаны с делом о клевете.

23 июля Министерство юстиции России внесло издание The Insider в реестр "СМИ - иностранных агентов".

Издание The Insider было основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных расследований издания - выпущенные совместно с группой Bellingcat материалы о причастности России к катастрофе малайзийского "Боинга" над Донецкой областью, а также об отравлении в России Алексея Навального.