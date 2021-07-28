На Ssang Yong нашелся покупатель

Южнокорейская компания SsangYong, которая в конце 2020 года объявила о банкротстве, начала подавать признаки возрождения. Кроме того, на нее нашелся покупатель, сообщает Autoconsulting.

По состоянию на конец прошлого года, долг SsangYong перед кредиторами составлял 165 миллиардов корейских вон (149 миллионов долларов). В декабре автопроизводитель подал иск о банкротстве в суд Сеула.

На днях стало известно, что компанию может спасти американский холдинг HAAH Automotive, который хочет выкупить контрольный пакет акций марки. Сумма сделки составит около 250–350 миллионов долларов.

Тем временем, дизайнеры ssang Yong не сидят без дела и представили скетчи будущего внедорожника марки X200.

X200 призван продемонстрировать философию дизайна марки, получившую название Powered by Toughness («заряженный прочностью»). Новый фирменный стиль SsangYong, по всей видимости, предусмотривает круглые фары, вертикальные прорези радиаторной решетки и угловатые колесные арки. Известно, что за облик модели отвечает шеф-дизайнер марки Ли Канг, который также придумал внешность электрического кроссовера с индексом J100