В МИД сообщили, что дата визита Зеленского в США пока не определена

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Белым домом и Государственным департаментом, сообщает Левый берег.

"Сейчас идет подготовка встречи президентов, конкретно - подготовка договоренностей президентов. Мы не хотим церемониального визита, и мы, и Вашингтон хотим, чтобы это был конкретный визит с результатам", - заявил он.

Кулеба отметил, что времени осталось немного, но правительство работает над подготовкой договоренностей. Процесс координирует премьер-министр.

Напомним, что телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялась 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.

Зеленский уточнил, что встреча должна состояться в июле.