"Холостяк" Михаил Заливако показал новые фото с любимой

Бизнесмен из Харькова и главный герой 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако поделился трогательной фотографией, где он со своей любимой Анной Богдан (Сторожук), которую он выбрал в финале шоу. В подписи к публикации мужчина признался, что скучает по своей возлюбленной, сообщает Обозреватель.

На первом фото, которое Михаил опубликовал в своем Instagram, пара, стоя на причале, крепко обнимается, сливаясь в страстном поцелуе. На втором кадре влюбленные смеются в объятьях, а Михаил зарылся головой в грудь девушки.

"Удивлюсь самому себе. Я начал скучать. Очень интересное чувство даже прикольно как-то. Не думал, что у меня это будет так сильно. Поэтому, кто это не испытывал, советую" , – написал Михаил.

Анна в объятиях Михаила. Источник: instagram.com/kanyeeebear/

Михаил и Анна в страстном поцелуи. Источник: instagram.com/kanyeeebear/

Пара сейчас в разлуке, по причине отъезда Михаила в другой город для съемок нового тревел-шоу. Он вместе с двумя другими "холостяками" из разных сезонов, решили снимать свое путешествие по городам Украины. Среди них Никита Добрынин с 8-го сезона и Дмитрий Черкасов с 7-го.