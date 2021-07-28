Олимпийская чемпионка выругалась в прямом эфире (видео)
Курьезный эпизод произошел на Олимпиаде в Токио после соревнований по плаванию на дистанции 100 метров на спине у женщин, сообщает УНИАН.
Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун, которая победила в заплыве, выругалась в прямом эфире. Причем австралийка сделала это в обращении к своей матери.
Журналист спросил спортсменку, что бы она хотела передать своей маме и сестре по случаю завоевания золотой медали.
Маккиоун выпалила: "F*ck yeah!" ("Да, б***ь!"), после чего быстро поняла, что наделала, приложила ладонь ко рту и следом сказала: "Oh sh*t" ("Вот д*рьмо").
Журналист, который брал интервью у спортсменки, в ответ рассмеялся.
Олимпиада-2020: главное
- Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
- На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
- Олимпийские игры: медальный зачет после четвертого дня.