Олимпийская чемпионка выругалась в прямом эфире (видео)

Курьезный эпизод произошел на Олимпиаде в Токио после соревнований по плаванию на дистанции 100 метров на спине у женщин, сообщает УНИАН.

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун, которая победила в заплыве, выругалась в прямом эфире. Причем австралийка сделала это в обращении к своей матери.

Журналист спросил спортсменку, что бы она хотела передать своей маме и сестре по случаю завоевания золотой медали.

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Кейли Маккиоун / фото REUTERS

Маккиоун выпалила: "F*ck yeah!" ("Да, б***ь!"), после чего быстро поняла, что наделала, приложила ладонь ко рту и следом сказала: "Oh sh*t" ("Вот д*рьмо").

Журналист, который брал интервью у спортсменки, в ответ рассмеялся.

Олимпиада-2020: главное

  • Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
  • Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
  • На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
  • Олимпийские игры: медальный зачет после четвертого дня.
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