Олимпийская чемпионка выругалась в прямом эфире (видео)

Курьезный эпизод произошел на Олимпиаде в Токио после соревнований по плаванию на дистанции 100 метров на спине у женщин, сообщает УНИАН.

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун, которая победила в заплыве, выругалась в прямом эфире. Причем австралийка сделала это в обращении к своей матери.

Журналист спросил спортсменку, что бы она хотела передать своей маме и сестре по случаю завоевания золотой медали.

Кейли Маккиоун / фото REUTERS

Маккиоун выпалила: "F*ck yeah!" ("Да, б***ь!"), после чего быстро поняла, что наделала, приложила ладонь ко рту и следом сказала: "Oh sh*t" ("Вот д*рьмо").

Журналист, который брал интервью у спортсменки, в ответ рассмеялся.

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss — Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021

Олимпиада-2020: главное