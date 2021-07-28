Порошенко отдыхает на яхте за 250 тыс. евро в неделю

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отдыхает в Хорватии.

Об этом сообщает Telegram-канал Карточный Офис.

По словам СМИ, свой отдых экс-президент решил провести на 60-метровой элитной яхте KATINA. Стоит такое удовольствие 250 тыс. евро в неделю.

К слову, яхта оснащена горками, гидроциклами и прочими аттракционами.

Напомним, вчера участники АТО навестили яхту, чтобы вернуть Петру Порошенко абрикосы, которые тот отвез в АТО две недели назад.