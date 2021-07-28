Исходный код FIFA 21 слили в сеть

В сети опубликовали архив, якобы содержащий исходный код футбольного симулятора FIFA 21. На это обратили внимание пользователи соцсетей, сообщает Лента.Ру.

Объявление о том, что исходный код FIFA 21 доступен онлайн, появилось на одном из форумов. На момент написания заметки форум оказался удален, однако копия записи сохранилась на сайте интернет-архива. В сообщении пользователь под ником 4c3 заявил, что является участником некой хакерской группировки. В распоряжении команды якобы есть архив с исходным кодом FIFA 21, который группировка выложила на один из файлообменников.

Автор отметил, что предлагает EA — издателю футбольного симулятора — выкупить архив за 10 процентов от его первоначальной цены.

"В случае если вы заплатите в течение 45 дней, мы удалим все данные" , — пообещал разработчикам игры хакер.

В противном случае аноним пообещал слить архив в сеть.

Согласно раскрытым данным, архив весит около 751 гигабайта. Также представитель хакеров рассказал, что в распоряжении группировки имеется персональная информация об игроках в The Sims 4 и сведения об уязвимостях в движке Frostbite.

О взломе хакерами систем американской компании Electronic Arts стало известно в середине июня. Злоумышленники получили доступ к 780 гигабайтам данных, включая исходный код игрового движка Frostbite и инструменты для разработки футбольного симулятора FIFA 21. Журналисты телеканала CNN заметили, что утечки данных игроков не произошло.