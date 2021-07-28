Фирташ купил станцию метро Лондона: теперь она пустует
Украинский миллиардер, компании которого продают газ большинству населения, Дмитрий Фирташ еще в 2014-м купил легендарную станцию метро "Бромптон Роуд" за 53 млн фунтов (на данный момент эквивалент 1,97 млрд грн). С того момента она опустела и уже семь лет никак не используется, сообщает Обозреватель.
Ее можно было перепланировать под жилые помещения. Сама станция считается легендарной, ее открыли еще в 1906-м и использовали как командный центр во времена Второй мировой войны.
Министерство обороны Великобритании приняло решение продать станцию на торгах для того, чтобы сократить расходы. Изначально имя покупателя не разглашалось: но позже выяснилось, что она досталась украинскому олигарху.
Теперь же историческое строение разрушается. Станция не использовалась по назначению еще с 50-х. Споры о том, должны ли там останавливаться поезда, были настолько громкими, что на эту тему даже сочинили пьесу "Пройдя по Бромптон Роуд".